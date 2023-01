Croazia: adozione euro, concluso il processo di adeguamento da parte delle banche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conversione della kuna in euro è stata completata con successo e, dopo il fine settimana di Capodanno, in cui sono stati effettuati gli ultimi adeguamenti del sistema, tutti i servizi e le funzionalità della rete commerciale e dei canali digitali sono disponibili”, precisa una nota di Hpb."Gli uffici lavorano secondo il normale orario di lavoro, e il pagamento delle pensioni è, eccezionalmente reso possibile oggi, 2 gennaio 2023, mentre da febbraio le prestazioni pensionistiche regolari continuano ad essere pagate al primo giorno del mese”, si legge nel comunicato. Gli sportelli automatici Hpb sono in fase di adeguamento e dal primo gennaio 2023 è possibile prelevare solo euro. "Dal 15 gennaio 2023 l'intera rete di sportelli automatici Hpb sarà adeguata all'euro e fino a quella data sarà possibile prelevare contanti con carte di debito di persone fisiche presso tutti gli sportelli automatici della Repubblica di Croazia senza commissioni", ha ricordato la banca. (segue) (Seb)