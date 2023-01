Croazia: adozione euro, concluso il processo di adeguamento da parte delle banche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Privredna banka Zagreb (Pbz) ha infine comunicato che le operazioni di adeguamento sono state completate. “Come previsto, le filiali Pbz sono aperte oggi, 2 gennaio, secondo il normale orario di lavoro. I nostri clienti, cittadini ed enti commerciali possono utilizzare senza problemi tutti i servizi di carte, bancomat e digital banking", ha annunciato Pbz in una nota. Per tutte le banche, fino al 15 gennaio è stata sospesa la riscossione delle commissioni per i prelievi di contante con carte di debito effettuati da parte di clienti privati presso tutti gli sportelli automatici della Repubblica di Croazia. (Seb)