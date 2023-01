Lazio 2023: Foschi (Pd), su aumento carburanti e Autostrade Rocca chieda a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diminuire la pressione fiscale a 2 milioni di cittadini del Lazio significa che la Regione guidata dal centrosinistra non ha affatto aumentato le tasse. Se Rocca invece vuole sapere chi ha messo le mani in tasca ai cittadini italiani faccia il pieno di benzina alla sua macchina, guidi per un po' in autostrada e poi chieda spiegazioni sull'aumento dei costi al Governo Meloni". Così in una nota il vice segretario del Partito democratico del Lazio, Enzo Foschi.(Com)