Lazio 2023: D'Amato a Rocca, da governo aumenti carburanti e pedaggi, con me giù addizionali Irpef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il regalo per il nuovo anno lo ha fatto il Governo nazionale non prorogando le incentivazioni sui carburanti. Questo regalo i cittadini di Roma e del Lazio lo stanno avvertendo subito sulle loro tasche, poiché immediatamente sono aumentati i prezzi dei carburanti e anche i pedaggi autostradali". Lo dichiara il candidato Pd e Terzo polo alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Per il prossimo anno il prelievo dell'addizionale regionale dovrà essere definito con l'approvazione della Legge di Bilancio da parte del nuovo Consiglio regionale - aggiunge D'Amato -. Se vincerò le elezioni, per quanto mi riguarda, è mia intenzione diminuire le addizionali regionali e sarà il primo atto che verrà portato con la nuova Legge di Bilancio entro il 31 marzo", conclude.(Rer)