Speciale difesa: Taiwan, Cina intende promuovere “riunificazione pacifica” con l’isola nel 2023

- La Cina risponderà “con fermezza alle attività separatiste e alle ingerenze esterne” nel 2023, anno in cui promuoverà la “riunificazione pacifica” con Taiwan e terrà discussioni approfondite con gli abitanti di vari settori dell’isola sulla base del principio della “Cina unica” e del Consenso del 1992. Lo ha dichiarato il direttore dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, Song Tao, in un messaggio di fine anno pubblicato sul primo numero annuale della rivista “Relazioni attraverso lo Stretto di Taiwan”. Per Song, la Cina ha saputo sin qui unire “i compatrioti” su entrambe le sponde dello Stretto e ha “scoraggiato efficacemente” i tentativi delle “forze esterne” di utilizzare l’isola per contenere l’ascesa nazionale. Obiettivo, questo, che sarà perseguito anche nell’anno nuovo, periodo in cui la “ferma” difesa della sovranità e dell’integrità territoriale continuerà ad essere prioritaria nell’agenda di governo. (Cip)