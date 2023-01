Sardegna: Regione, via al bando per mediazione culturale e accompagnamento al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti di mediazione culturale, supporto e accompagnamento all’inserimento socio lavorativo erogati da soggetti privati. “Un Bando per facilitare l’inclusione dei cittadini stranieri e ridurre le disuguaglianze sociali - afferma l’assessore del Lavoro, Ada Lai. Dall’ultimo report dell’Osservatorio del lavoro dell’ASPAL, è emerso che nell’ultimo anno le posizioni lavorative dei cittadini stranieri sono aumentate del 18 per cento. Un dato significativo che dimostra l’efficacia delle politiche di inclusione adottate dalla Giunta regionale. In Sardegna, l’inclusione sociale è un valore fondamentale - ribadisce l’esponente dell’esecutivo - e l’avviso va in questa direzione, perché promuove l’equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie a quello degli altri abitanti del territorio, favorendo interventi di carattere sociale, culturale ed economico volti al superamento delle condizioni di svantaggio dei lavoratori extracomunitari in Sardegna”. (segue) (Rsc)