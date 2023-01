Sardegna: Regione, via al bando per mediazione culturale e accompagnamento al lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di mediazione interculturale avrà una durata di 12 mesi dalla stipula della convenzione e sarà garantito in tutto il territorio regionale e dovrà garantire le seguenti attività: accompagnamento al lavoro, orientamento e supporto nella ricerca attiva di un impiego, supporto agli operatori dei CPI (centri per l’impiego) compresa la partecipazione ai colloqui di accompagnamento/orientamento; sostegno nell’attuazione e nella gestione di progetti e programmi in favore degli immigrati, promossi dall’Amministrazione regionale; informazione e orientamento sui diritti, doveri e opportunità lavorative, abitative, sanitarie, formative o sugli adempimenti amministrativi; realizzazione di interventi di mediazione linguistico-culturale e supporto negli interventi di interpretariato e traduzione non professionale nelle relazioni fra l’utente straniero e le istituzioni territoriali (sanità, scuola, pubblica amministrazione, ecc.); realizzazione di interventi di mediazione sociale. (segue) (Rsc)