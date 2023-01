Sardegna: Regione, via al bando per mediazione culturale e accompagnamento al lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 150.000 euro, a valere sulle risorse stanziate dal bilancio pluriennale 2022. Possono presentare le proposte progettuali i soggetti che posseggano requisiti di esperienza pregressa in materia di immigrazione che potranno presentarsi in forma singola o associata: le imprese sociali, i consorzi di imprese sociali, i consorzi stabili di imprese sociali, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, le associazioni e gli enti di promozione sociale; i consorzi ordinari e le associazioni temporanee d’Impresa o di scopo (già costituiti o che intendono costituirsi). I soggetti partecipanti all’Avviso, inoltre, dovranno dimostrare di aver già eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del Bando, servizi di mediazione interculturale o di mediazione linguistico culturale, realizzati in collaborazione con amministrazioni o enti pubblici a beneficio di utenti stranieri; avere almeno una sede operativa nel territorio regionale. (Rsc)