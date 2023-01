© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: recuperati 18 corpi non identificati a Sirte - Un totale di 18 corpi non identificati sono stati recuperati ieri nella zona di Sabaa, presso la città di Sirte, nella Libia centro-settentrionale. Lo ha reso noto l'Autorità generale libica per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse in un comunicato stampa. I corpi sono stati trasferiti all'ospedale Ibn Sina della città. L'autorità ha confermato che le squadre specializzate hanno prelevato campioni ossei per effettuare gli esami del Dna prima della sepoltura di questi corpi non identificati. (Res)