I fatti del giorno - Medio Oriente

- Energia: Dubai, produzione del 14 per cento da fonti rinnovabili - La produzione di energia da fonti rinnovabili ha raggiunto il 14 per cento a Dubai, nel quadro degli sforzi in corso dell'emirato per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità e la transizione verso un'economia verde. L'energia pulita che utilizza l'energia solare fotovoltaica e l'energia solare concentrata rappresenta 2.027 megawatt della capacità totale di produzione di energia dell'emirato di 14.517 MW, ha detto Saeed Mohammed al Tayer, amministratore delegato dell'Autorita' per l'elettricita' e l'acqua (Dewa). L'emirato sta lavorando "per promuovere la sostenibilità e la transizione verso un'economia verde sostenibile. Raggiungiamo questo obiettivo diversificando le fonti energetiche e aumentando la quota di energia rinnovabile e pulita nel mix energetico di Dubai", ha affermato Al Tayer. Dubai mira a generare il 25 per cento del suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2030 e il 100 per cento entro il 2050. (segue) (Res)