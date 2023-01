© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: sale a quattro il numero dei morti dell'attacco attribuito a Israele - È salito a quattro il numero delle vittime dell’attacco lanciato nella notte contro l’aeroporto internazionale della capitale siriana, Damasco. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una vasta rete di fonti sul campo, precisando che due dei morti sono di nazionalità siriana. Nel frattempo, la pista destinata al trasporto di civili è ritornata in funzione, mentre quella destinata al trasporto merci e di emergenza, oltre che al trasporto di leader e personalità di spicco delle milizie filoiraniane, risulta essere ancora fuori servizio. (segue) (Res)