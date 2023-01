I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: uccisi oltre 300 combattenti dello Stato islamico nel 2022 - Il comando iracheno per le operazioni congiunte ha annunciato l'uccisione di 311 mercenari dello Stato islamico (Is) durante il 2022, sottolineando che la maggior parte di loro erano esponenti di spicco dell'organizzazione. "Il 2022 è stato testimone di molti importanti risultati nel lavoro sul campo, inclusa l'uccisione di 311 terroristi", ha affermato il portavoce del comando per le operazioni congiunte, generale Tahsin al Khafaji, sottolineando che 213 di loro sono stati uccisi in operazioni dell'Aeronautica irachena, mentre 98 in altre attivita'. (segue) (Res)