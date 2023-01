© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: studio, Israele ha arrestato oltre 7mila palestinesi nel 2022 - Le autorità israeliane hanno arrestato quest'anno 7.000 palestinesi, tra cui centinaia di donne e minori, con un aumento delle detenzioni amministrative. E' quanto emerge dal rapporto del Centro palestinese per gli studi sui prigionieri. Il centro ha documentato almeno 164 arresti di donne palestinesi e 865 arresti di bambini ad opera delle autorita' israeliane nel 2022. Il direttore del centro, Riyad al Ashqar, ha affermato che tutti i detenuti sono stati oggetto di abusi, torture o umiliazioni. Inoltre, per Al Ashqar Israele ha intensificato la sua repressione nei confronti dei palestinesi che hanno espresso le loro opinioni online. Sono 410 i palestinesi arrestati a seguito di attività online per "incitamento contro l'occupazione". Alcuni sono stati condannati alla reclusione, mentre altri sono stati trasferiti in detenzione amministrativa senza processo. Il rapporto evidenzia che quest'anno c'è stato un aumento dei casi di detenzione amministrativa di palestinesi da parte di Israele, che ha raggiunto quota 2.340, compreso il prolungamento di 1.239 detenzioni. Tra gli 865 minori arrestati, 142 di loro erano bambini sotto i 12 anni, e alcuni non avevano nemmeno compiuto i nove anni, afferma il rapporto del centro. (segue) (Res)