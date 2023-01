I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ratzinger: la salma di Benedetto XVI esposta in San Pietro per l’omaggio dei fedeli - La salma del Papa emerito Benedetto XVI è da questa mattina nella Basilica vaticana. Ai lati del feretro due guardie svizzere e il segretario di Ratzinger monsignor Georg Gaenswein. Da questa mattina presto una folla di fedeli si è messa in fila per rendere omaggio al Papa emerito. Non solo gente comune ma anche personalità della politica. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata tra i primi a fare il suo ingresso in Basilica, insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alla salma in forma privata prima dell’apertura della Basilica al pubblico. (segue) (Rin)