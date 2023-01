© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: ministro Finanze Lindner, inflazione al 7 per cento nel 2023 - Il tasso di inflazione in Germania raggiungerà il 7 per cento nel 2023, ma “nel 2024 e oltre” si prevede che l'indicatore “continuerà a diminuire”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Per il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), l'obiettivo resta l'inflazione al 2 per cento, come stabilito dalla Banca centrale europea (Bce). Il raggiungimento di tale soglia, ha infine sottolineato Lindner, deve avere “la massima priorità” per l'Eurotower e per il governo federale, perché “un'inflazione costantemente elevata minerebbe le fondamenta” dell'economia della Germania. (segue) (Res)