© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Brexit: sondaggio, due terzi dei cittadini del Regno Unito a favore nuovo referendum - Quasi due terzi dei cittadini britannici è a sostegno di un nuovo referendum sul rientro del Regno Unito nell'Unione europea, quasi due anni dopo l'entrata in vigore della Brexit. Un sondaggio della società di consulenza Savanta per il quotidiano "The Independent" mostra anche che il numero di persone che si oppongono a un altro voto è diminuito, con meno di un quarto degli elettori ora contrari a un referendum. Il Regno Unito ha formalmente lasciato l'Ue il 31 gennaio 2020, da allora i britannici ritengono che l'economia, l'influenza globale del Regno Unito e la capacità di controllare i propri confini siano peggiorate. Questo sembra aver contribuito ad aumentare il numero di coloro che vogliono un futuro referendum sull'adesione all'Ue. (segue) (Res)