- Germania: S&P rivede al ribasso indice Pmi di dicembre, è a quota 47,1 - L'agenzia di rating statunitense Standard and Poor's (S&P) ha rivisto al ribasso l'aumento dell'indice dei direttori degli acquisti del settore industriale della Germania, portandolo a quota 47,1 dai 47,4 punti stimati in precedenza. Come riferisce il sito web “Finanzen.net”, a novembre scorso l'indicatore era a quota 46,2. Un valore pari o superiore ai 50 punti segnala una crescita, mentre uno inferiore indica una contrazione dell'economia. (segue) (Res)