- Ucraina: fonti di Kiev, 400 i militari russi uccisi a Makiivk - Sarebbero circa 400 i militari russi rimasti uccisi nell’attacco aereo sferrato dalle forze ucraine su Makiivka, nella repubblica popolare di Donetsk (Dpr). La cifra, non ancora verificata, è stata comunicata dalle forze ucraine. Le autorità della repubblica popolare hanno dichiarato che ci sono state delle vittime ma non hanno confermato le cifre riportate da Kiev. Il viceministro dell’Informazione della Dpr, Daniil Bezsonov, ha dichiarato che un missile ha colpito l’istituto professionale di Makiivka dove erano di stanza i militari russi due minuti dopo la mezzanotte di Capodanno. "Ci sono stati morti e feriti, il numero esatto è ancora sconosciuto", ha aggiunto Bezsonov in un post su Telegram. Vladimir Solovyov, presentatore russo, ha scritto invece su Telegram che "le perdite sono state significative, ma nemmeno vicine" alle 400 unità. Secondo l'esercito ucraino, 300 persone sono rimaste ferite oltre alle circa 400 uccise. (Res)