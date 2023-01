Artali: Mirabelli (Pd), notizia scomparsa ci addolora, non aveva rinunciato a ideali antifascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della morte di Mario Artali colpisce e addolora. Con lui e Aldo Aniasi abbiamo fatto un pezzo di strada da quando loro decisero di aderire alla costituente dei Ds. L'impegno di Mario si era allontanato negli ultimi anni dalla politica attiva ma non aveva rinunciato a battersi per gli ideali antifascisti presiedendo la Fiap e a rivendicare la storia dei socialisti milanesi con la fondazione Aniasi. Ci lascia una persona schietta e intelligente capace di grandi passioni. Ci mancherà!". Lo scrive su facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato. (Com)