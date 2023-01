© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: forze armate costituiranno nuova divisione per la risposta alle armi atomiche - Le Forze armate della Corea del Sud costituiranno una nuova divisione incaricata di contrastare le minacce rappresentate delle armi nucleari e di distruzione di massa della Corea del Nord. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Yonhap", secondo cui lo stato maggiore congiunto ha in programma una cerimonia per formalizzare l'istituzione di un direttorato che farà da fulcro per un nuovo "comando strategico". Seul risponde così all'intenzione espressa dal leader nordcoreano Kim Jong-un di aumentare "esponenzialmente" l'arsenale atomico di Pyongyang. (segue) (Res)