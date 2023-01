I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capodanno: Ama, a Roma raccolte 40 tonnellate di rifiuti dopo concerto Circo Massimo - E’ scattato subito dopo la fine del concerto “Roma restarts 2023” al Circo Massimo il piano operativo straordinario che ha ripristinato il decoro nel sito storico e nelle aree interessate dalle manifestazioni a Roma per la notte di San Silvestro. Complessivamente sono state raccolte oltre 40 tonnellate di rifiuti. Lo comunica in una nota Ama. Dalla notte di capodanno fino alla mattina, Ama ha messo in campo una task-force dedicata composta da 250 operatori, con l’ausilio di circa 100 mezzi (bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti, spazzatrici, furgoncini per il trasbordo dei rifiuti, ecc.). Servizi di pulizia sono stati svolti presso l’area esterna del Circo Massimo e le vie limitrofe con presidi, anche durante il concerto, ai varchi di accesso all'evento. Interventi straordinari sono, inoltre, scattati ieri mattina nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità de’ Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa, rione Ebraico, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto, San Pietro/via della Conciliazione. Ama, di concerto con Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo straordinario che è proseguito anche per tutta la giornata di Capodanno. Saranno presidiate e monitorate le aree pedonalizzate dove si terranno gli eventi di “Capodarte 2023” e sara’ garantito lo svuotamento dei cestini nelle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, rione Ebraico, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, piazza Venezia, Fori Imperiali, ecc. Quest’anno, inoltre, sono stati predisposti presidi fissi anche su alcune vie/piazze nevralgiche di tutti i municipi cittadini tra cui piazzale Flaminio, piazza Bologna, piazza Sempione, piazza S. Maria Consolatrice, piazza dei Consoli, viale Europa, piazza Anco Marzio, viale Marconi/piazza Fermi, piazza della Balduina, piazzale di Ponte Milvio. Complessivamente, su tutto il territorio comunale, sono al lavoro mille addetti per svolgere servizi di svuotamento dei cassonetti, attività di spazzamento e raccolta di eventuale materiale “misto” abbandonato intorno ai contenitori stradali. Non hanno accolto i rifiuti gli impianti di terzi, ma sono rimasti in funzione gli impianti Ama per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati. Anche le officine dell’azienda sono rimaste aperte per garantire tutte le attività pianificate. Fino alla fine delle festività, inoltre, la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha predisposto il raddoppio della frequenza di raccolta degli imballaggi in cartone delle utenze commerciali, con prelievi quotidiani, sette giorni su sette. (segue) (Rer)