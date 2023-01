I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: giovane accoltellata nella stazione Termini, indagini in corso - Si indaga a Roma sull'aggressione subita nella stazione Termini da una 24enne israeliana poco prima di Capodanno. La giovane è stata accoltellata, probabilemte nel corso di un tentativo di rapina, da una persona che é poi scappata. L'aggressione é avvenuta mentre la 24enne stava comprando un biglietto alla biglietteria automatica all'interno dello scalo ferroviaro capitolino. Sul posso sono accorsi gli agenti della polizia ferroviaria e una ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita all'Umberto I dove resta ricoverata in prognosi riservata. A poco meno di 48 ore dall'aggressione, gli investigatori sono ancora sulle tracce dell'aggressore. Facile ipotizzare che possa trattarsi di uno dei tanti disadattati che bivaccano nei pressi della stazione ma al momento non si esclude nessuna ipotesi. Si stanno visionando le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni. (Rer)