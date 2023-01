Senato: Calderoli, gesto stupido che offende nostri valori democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vernice gettata da un manipolo di pseudo ambientalisti contro l'ingresso di Palazzo Madama, che ospita il Senato della Repubblica, è un gesto maleducato, irrispettoso e stupido. “Chi danneggia e offende la facciata del Senato, o chi imbratta opere d'arte o statue, danneggia e offende i valori della nostra repubblica e della nostra democrazia”. Lo dichiara in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. “Manifestare per una causa o manifestare il proprio dissenso è un diritto garantito dalla nostra Costituzione, ma non può mai trascendere nell'offesa o nel danneggiamento di beni pubblici o altrui”, sottolinea Calderoli, che prosegue: “Peraltro non inedito, dato che negli ultimi tempi sempre per protesta sono state imbrattate opere d'arte. I luoghi delle nostre istituzioni sono un patrimonio di ognuno di noi, sono un pezzo di noi, sono i luoghi dove possiamo esercitare la nostra democrazia (chissà i ragazzi in Iran cosa darebbero per poter avere luoghi liberi come le nostre Camere) che coincide con la nostra libertà di espressione e di opinione. E adesso chi ha fatto i danni dovrà risponderne alla nostra giustizia, perché nelle democrazie funziona così: ci sono diritti, come quello di manifestare, e ci sono doveri, come quello di rispettare le leggi e i beni pubblici e chi sbaglia paga”. (Rin)