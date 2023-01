Siria: sale a quattro il numero dei morti dell'attacco attribuito a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da una fonte militare all’agenzia di stampa filogovernativa “Sana”, intorno alle 02:00 (ora locale, mezzanotte in Italia) Israele ha effettuato un attacco aereo con "dei missili, colpendo l'aeroporto internazionale di Damasco e i suoi dintorni da nord-est". A detta del Sohr, ad essere presi di mira sono stati siti del gruppo libanese filoiraniano Hezbollah, all’interno e nei dintorni dell’aeroporto. Anche nel giugno 2022, attacchi aerei attribuiti a Israele avevano colpito l'aeroporto internazionale di Damasco, provocando ingenti danni e rendendo inutilizzabile la pista principale. L'aeroporto era stato poi riaperto dopo due settimane. Le autorità israeliane ritengono che lo scalo di Damasco venga utilizzato per il contrabbando di armi dall'Iran. Quello di stanotte è stato il primo bombardamento dell'anno e il primo da quando si è insediato il nuovo governo in Israele, guidato da Benjamin Netanyahu. Nel corso del 2022, il Sohr ha monitorato 32 attacchi in totale attribuiti a Israele contro i territori siriani, che hanno provocato la morte di 89 militari. (Lib)