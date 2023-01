Libia: Paese aderisce al Forum internazionale dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio esecutivo del Forum internazionale dell'Energia ha approvato l'adesione della Libia, che diventa così il 72esimo membro dell'organizzazione internazionale non governativa senza scopo di lucro. Lo ha riferito il ministero del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale basato a Tripoli. Il forum con sede a Riad, in Arabia Saudita, include oltre il 90 per cento dei Paesi e delle organizzazioni che lavorano nella produzione, nel consumo e nella commercializzazione di petrolio e gas nel mondo. (Lit)