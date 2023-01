Libia: governo Bashagha, “Paese non sia teatro di rivalità politiche e militari tra Stati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hafez Gaddour, il ministro degli Esteri del governo libico riconosciuto al livello internazionale, ha invitato i Paesi "che interferiscono negativamente in Libia” a cessare tali attività e non trasformare il territorio libico in un “teatro delle loro rivalità politiche e militari". Gaddour ha sollecitato via Twitter la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) "a prestare maggiore attenzione affinché il suo lavoro sia coerente con il suo mandato sostenitore e facilitatore, senza andare oltre". Il ministro del governo designato dalla Camera dei rappresentanti dell’est della Libia ha detto che il 2022 non è stato all’altezza del popolo libico in termini di servizi, sicurezza e stabilità politica. "Giù le mani dalla Libia, basta disordine e rovina", ha aggiunto Gaddour, rivolgendo ad alcune personalità che, a suo dire, hanno contribuito "ad avvelenare l'atmosfera politica e a provocare divisioni dal 2011". (Lit)