Libia: scoperta una nuova fosse comune nella discarica pubblica di Tarhuna

- L'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse ha annunciato la scoperta di una nuova fosse nella discarica pubblica della città di Tarhuna, 90 chilometri a sud-est di Tripoli, in Libia, spiegando che le operazioni di recupero corpi inizieranno oggi. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito il 31 dicembre 2022 dall'Associazione delle vittime di Tarhuna, il numero di corpi recuperati finora ha raggiunto quota 268. Nel suo rapporto di fine anno, l'Associazione ha reso noto che sono state scoperte 48 fosse comune e che mancano all’appello ancora 95 persone scomparse. La milizia libica Kaniyat, che ha controllato la città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno del 2020, è considerata responsabile di gravi abusi dei diritti umani in Libia, in particolare uccisioni extragiudiziali e sparizioni forzate di persone tra 2015 e il giugno 2020. La milizia Kaniyat ha abbandonato Tarhuna ai primi di giugno del 2020 verso la Libia orientale. Dopo di ciò, diverse fosse comuni attribuite alla milizia (alleata del generale Khalifa Haftar durante il conflitto di Tripoli del 2019-2020) sono state scoperte nella città. (Lit)