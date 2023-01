Russia: esperto Kanishev, sviluppo economia a basse emissioni carbonio continuerà nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 proseguirà in Russia lo sviluppo dell'economia a basse emissioni di carbonio. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il direttore del centro scientifico russo Anselm, Maksim Kanishev, secondo cui vi sono diversi decreti federali che permetteranno di continuare tale tendenza. Inoltre, ha proseguito Kanishev, lo sviluppo dell'economia a basse emissioni di carbonio "è una tendenza globale, e aumentare l'efficienza del carbonio è importante non solo per le forniture europee, ma anche per i mercati asiatici". (Rum)