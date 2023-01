Francia: prolungato fino all'8 gennaio sciopero dei medici i base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia lo sciopero dei medici di base lanciato il 26 dicembre scorso è stato prolungato fino all'8 gennaio. Lo ha reso noto sul suo sito il collettivo Medecins pour demain, sostenendo che "il governo non si è degnato" di prestare "l'attenzione" richiesta. La mobilitazione è stata indetta per richiedere un aumento delle tariffe di consultazione e un miglioramento delle condizioni di lavoro. Lo sciopero ha ricevuto il sostegno di molte sigle sindacali, come l'Unione francese per una medicina libera (Ufml) e la Federazione dei medici di Francia (Fmf). (Frp)