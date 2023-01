Banche: Mps, superati dubbi su continuità aziendale, svolta positiva nella gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ottemperanza all’informativa mensile al mercato richiesta da Consob ai sensi dell’art. 114 comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 e relativa alle azioni poste in essere e previste per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa rimanda a quanto già riportato nel comunicato stampa dell’11 novembre scorso. In particolare – riferisce una nota – si ribadisce che la positiva conclusione dell’operazione di aumento di capitale per 2,5 miliardi di euro, avvenuta il 4 novembre scorso, e la realizzazione di importanti azioni previste nel Piano industriale 2022-2026, fanno ritenere che siano superati i dubbi significativi sulla continuità aziendale che erano stati dichiarati nelle rendicontazioni precedenti il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022, segnando una positiva svolta nella gestione della Banca. (Rin)