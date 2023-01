Ucraina: Ukrenergo, situazione rete elettrica sotto controllo dopo attacco notturno russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del sistema energetico ucraino è completamente sotto controllo dopo l'attacco notturno dei russi con droni kamikaze Shahed. Lo riferisce Ukrenergo, operatore di rete, secondo cui a seguito dei bombardamenti, sono stati registrati diversi danni alle infrastrutture energetiche. "A causa delle restrizioni di rete causate dai danni significativi delle reti principali a seguito di 11 missili e 14 attacchi di droni da parte del nemico, al fine di prevenire ulteriori incidenti, sono stati introdotti limiti di consumo per il periodo serale nelle regioni", si legge nel messaggio pubblicato su Telegram. La fornitura di elettricità a Kiev è più complicata a causa degli attacchi notturni e sono state applicate delle interruzioni di emergenza in città e sono già in corso delle attività di riparazione.(Kiu)