Colombia-Venezuela: si completa la riapertura totale delle frontiere terrestri (2)

- Il ponte inaugurato domenica dispone di tre carreggiate per ogni senso di marcia. Per poter entrare in territorio colombiano, i venezuelani dovranno dimostrare di essere proprietari del veicolo, dotato di targa nazionale e "in ottime condizioni meccaniche e di sicurezza", riassume la testata "blu radio". Per una permanenza uguale o superiore ai tre mesi, servirà anche una revisione del mezzo. I conducenti dovranno inoltre disporre di un documento valido e di uno dei permessi che danno diritto al rimanere oltre frontiera. Ai colombiani sarà al tempo stesso richiesto il titolo di proprietà del mezzo, una copertura assicurativa valida in territorio venezuelano e condizioni di sicurezza dell'automobile. (segue) (Mec)