Colombia-Venezuela: si completa la riapertura totale delle frontiere terrestri (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petro ha da subito rivendicato la necessità di far ripartire innanzi tutto i rapporti commerciali. Aver tenuto chiuse a lungo le frontiere è stato un “suicidio economico” e il motivo di una pesante crisi umanitaria. Si tratterà innanzi tutto “di ricostruire una relazione familiare, tra milioni di venezuelani e colombiani ai due lati della frontiera. Una donna che per comprare qualcosa nel Paese vicino o andare a trovare i suoi familiari”, si trova costretta a usare i passaggi clandestini, si espone “all’altissimo rischio di violenze sessuali, abusi di ogni genere e anche di morte”, ha detto Petro nel corso di un dibattito sull’economia globale organizzato a New York dal quotidiano “El Pais”. Col tempo si capirà la dimensione della “crisi umanitaria data dall’aver chiuso le frontiere, dall’aver consegnato i territori di mezzi alle bande criminali”, ha aggiunto il presidente colombiano. (Mec)