Migranti: Libia, intercettato barcone con a bordo 700 persone a ovest di Bengasi

- La Guardia costiera libica ha intercettato un barcone che trasportava quasi 700 migranti al largo della costa orientale del Paese. Lo riferiscono i principali siti web d’informazione arabi, come “Al Arabiya” e “Al Araby”, citando un comunicato stampa della Guardia costiera del Paese nordafricano, probabilmente facente capo al generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che controlla la Cirenaica tramite un governo non riconosciuto dalla Comunità internazionale. Il sito web d’informazione “Libya al Hadath” sottolinea che si tratta del più grande fermo dei migranti in mare degli ultimi tempi e che il barcone è stato intercettato venerdì scorso, 30 dicembre, al largo della costa libica orientale, 90 chilometri a ovest della città orientale di Bengasi. Il comunicato stampa della Guardia costiera ha aggiunto che i migranti appartengono a Paesi diversi (senza tuttavia specificare quali) e che le persone entrate irregolarmente in Libia saranno rimpatriate. Lo scorso primo dicembre, un altro barcone con circa 500 persone a bordo era stato fermato sempre al largo delle coste libiche orientali: a bordo vi erano migranti siriani ma soprattutto egiziani. Vale la pena ricordare che oltre la metà dei quasi 100 mila migranti sbarcati in Italia nel 2022 è partito proprio dalla Libia, di cui oltre 30 mila dalla Tripolitania e, per la prima volta, oltre 17 mila dalla Cirenaica. (Lit)