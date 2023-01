Covid: in Veneto 502 nuovi positivi e quattro decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione Veneto, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 502 nuovi positivi al Covid-19 e quattro decessi. I numeri devono tener conto di una minor elaborazione dei test dovuta ai giorni festivi. Nel territorio regionale attualmente ci sono 50.992 persone in isolamento. Per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri, nei reparti meno gravi sono ricoverati 1.578 pazienti (dieci in meno), mentre in terapia intensiva 69 (tre in meno). (Rev)