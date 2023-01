Migranti: nel 2022 arrivati in Spagna 9.600 marocchini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 30 mila le persone arrivate in Spagna illegalmente da inizio anno a metà dicembre 2022, di cui circa 9.600 marocchini, 4.692 algerini e 2.269 senegalesi, con un calo del 23 per cento rispetto al 2021. Lo ha reso noto il quotidiano "El Pais", in un articolo ripreso dal sito web marocchino “Al Yaoum 24”, specificando che si tratta del numero più basso dal 2017. Il calo sarebbe dovuto all'inasprimento dei controlli delle autorità marocchine sulle coste atlantiche dopo la “riconciliazione” tra Madrid e Rabat. La diminuzione è anche attribuita agli sforzi di Paesi come Mauritania, Senegal, Gambia e Algeria per contrastare l'emigrazione clandestina: questi Paesi sono stati in grado di fermare quattro migranti su dieci che hanno cercato di raggiungere la Spagna.(Mar)