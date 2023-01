© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato presidenziale per la grazia in Egitto ha annunciato il rilascio di 27 detenuti in attesa di giudizio. Lo ha riferito Mohamed Aziz, membro del comitato, sulla sua pagina ufficiale Facebook. Aziz ha pubblicato un elenco dei nomi dei rilasciati indicando che sono stati accusati in casi tra il 2018, il 2021 e il 2022, senza specificare le accuse a loro carico. (Cae)