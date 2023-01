Tunisia: tre partiti chiedono l'annullamento delle elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione di tre partiti tunisini, Soumoud, il Partito socialdemocratico (Al Massar) e il Partito socialista, ha chiesto l'annullamento dei risultati del primo turno delle elezioni legislative del 17 dicembre 2022 e lo stop dell'intero processo elettorale. I tre partiti hanno ritenuto che il processo elettorale attuale "porterebbe a un parlamento non rappresentativo e illegittimo, provocando un ulteriore spreco di denaro pubblico". I partiti hanno annunciato che avvieranno consultazioni aperte con la società civile e personalità nazionali di spicco per fermare il percorso del 25 luglio 2021 (data in cui il presidente della Repubblica Kais Saied ha assunto pieni poteri) e lavorare per unificare i ranghi nazionali e social-democratici, attraverso un dialogo serio e responsabile tra le sue diverse componenti, come passo necessario per stabilire un'alternativa repubblicana. (Tut)