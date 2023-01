Algeria: presidente Assemblea nazionale del popolo tiene colloqui con premier del Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento algerino, Ibrahim Boughali, ha incontrato ieri in Brasile il primo ministro del Mali, Choguel Kokala Maiga, a margine dell’insediamento del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Secondo il quotidiano “Echorouk”, Maiga ha messo in luce le relazioni di fiducia tra i due Paesi e popoli, elogiando il ruolo di mediazione di Algeri per risolvere la crisi nel nord del Mali. Da parte sua, Boughali ha rinnovato "il fermo sostegno dell'Algeria all'attuazione dell'Accordo di pace e riconciliazione, derivante dal percorso dell'Algeria ed il suo impegno per l'unità e l'integrità del territorio di questo Paese vicino e fraterno". (Ala)