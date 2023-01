Romania: premier Ciuca, il 2022 l'anno migliore per capitalizzazione dei fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 è stato l'anno migliore dal punto di vista della capitalizzazione dei fondi europei. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca in un post sulla pagina Facebook del governo. "Solidarietà, competenza e fondi europei sono elementi decisivi che forniscono alla Romania il cerchio di sicurezza di cui ha bisogno per superare il periodo complicato che stiamo attraversando. A 16 anni dall'adesione, i benefici della nostra adesione producono risultati tangibili: l'economia nazionale è in crescita, i finanziamenti europei hanno segnato lo sviluppo delle infrastrutture, della sanità, dell'istruzione e delle comunità locali, e i programmi sociali sostengono i cittadini, soprattutto quelli vulnerabili, che hanno bisogno di maggiore protezione. Le libertà e i valori fondamentali sono un'ancora per lo sviluppo della nostra società. Le misure per gestire la crisi energetica, un problema che ormai ci riguarda tutti, sono possibili anche grazie al nostro status di membri dell'Ue. Il fatto che il 2022 sia stato finora l'anno migliore per la Romania dal punto di vista della capitalizzazione dei fondi europei è anche un'espressione della solidarietà europea", sottolinea il premier. (Rob)