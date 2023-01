Egitto: presidente Al Sisi si congratula con premier israeliano Netanyahu per nuovo incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, si è congratulato, durante una telefonata, con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale si è recentemente insediato a capo del nuovo governo nello Stato ebraico. Lo ha riferito il portavoce ufficiale della presidenza egiziana, affermando che la conversazione telefonica ha riguardato anche le relazioni bilaterali tra i due Paesi, oltre agli sviluppi in corso sulla scena internazionale e mediorientale. Da parte sua, il presidente Al Sisi ha affermato che l'Egitto continuerà le sue attività in tutti i fascicoli relativi alla questione palestinese, in primo luogo gli sforzi per mantenere la calma tra le parti e per riprendere i negoziati. Il presidente egiziano ha sottolineato l'importanza di raggiungere una pace giusta e inclusiva, che contribuisca al raggiungimento della sicurezza e della prosperità per tutti i popoli della regione, sottolineando la necessità di evitare qualsiasi misura che crei tensioni e complichi lo scenario regionale.(Cae)