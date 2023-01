Energia: produzione pulita rappresenta il 14 per cento dell'energia di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di produzione di energia pulita a Dubai ammonta a 2.027 megawatt attraverso l'uso di tecnologie solari fotovoltaiche e sistemi di concentrazione solare, pari a circa il 14 per cento della capacità totale di produzione di energia elettrica nell’emirato, che ammonta a 14.517 megawatt. Lo ha reso noto Saeed Mohammed al Tayer, amministratore delegato della Dubai Electricity and Water Authority, durante una visita al complesso Solar Energy di Mohammed bin Rashid al Maktoum, il più grande complesso di energia solare in fase di attuazione al mondo. (Res)