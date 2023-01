© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imbrattare la sede del Senato o quadri di valore inestimabile, bloccare il traffico sul raccordo: “questa disobbedienza incivile getta discredito su una battaglia giusta e necessaria, come quella per proteggere l'ambiente. La protesta è il sale della democrazia, ma qui manca proprio il sale in zucca". Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio. (Rin)