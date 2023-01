Nepal: inaugurato a Pokhara il terzo aeroporto internazionale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, ha presenziato oggi all'inaugurazione del nuovo Aeroporto internazionale regionale di Pokhara, il terzo scalo internazionale del Paese e il secondo aeroporto internazionale inaugurato nel Nepal in meno di un anno. In occasione della cerimonia, il primo ministro ha sottolineato l'importanza della connettività come fattore di promozione dello sviluppo della regione di Pokhara e del Paese in generale. Dahal ha anche ammesso le difficoltà dell'Autorità dell'aviazione civile e del governo nell'attirare operatori aerei internazionali interessati a operare collegamenti con la nuova infrastruttura. "Con il completamento di un nuovo aeroporto internazionale nella regione, resta aperta la questione di come utilizzarlo nella maniera più efficace. Sollecito le autorità a completare tutti i processi responsabilmente per portare il volo internazionale nell'aeroporto", ha detto il premier, che ha inoltre evidenziato la necessità di sviluppare "i collegamenti tra Pokhara e altre aree del Paese per aumentare le attività turistiche". (Inn)