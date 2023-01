Spagna-Algeria: ministro Esteri spagnolo, “tendiamo ancora la mano ad Algeri”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna spera di instaurare "le migliori relazioni con l'Algeria, a beneficio di entrambe le parti" ed il governo di Madrid tende ancora la sua mano ad Algeri. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, in un'intervista all'agenzia spagnola "Europe Press", aggiungendo che "Madrid vuole un rapporto come quello che ha con gli altri suoi vicini, basato sul rispetto reciproco, sul vantaggio reciproco, sulla non ingerenza negli affari interni”. Albaris ha affermato che "l'Algeria è un fornitore affidabile che rispetta sempre i suoi contratti internazionali" per quanto riguarda il gas e questo è stato evidente dopo lo scoppio della crisi diplomatica lo scorso anno. Tuttavia, il capo della diplomazia spagnola ha ammesso che "ci sono ancora operazioni commerciali sospese tra i due Paesi, dopo la decisione dell'Algeria di sospendere il Trattato di amicizia a giugno".(Ala)