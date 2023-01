Difesa: prevista esercitazione tra forze russe e algerine nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze terrestri della Federazione russa parteciperanno a otto esercitazioni militari internazionali, di cui una con l'Algeria, nei campi di addestramento russi e all'estero durante l'anno in corso. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in un comunicato ripreso dall'agenzia stampa "Tass". Sono previste otto esercitazioni bilaterali in varie regioni militari russe, che includeranno le esercitazioni Indra 2023 per le forze multiple russo-indiane; l'addestramento del comando e del personale congiunto per combattere il terrorismo con la partecipazione dei membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai; l’addestramento militare congiunto tra Russia e Laos; esercitazioni militari congiunte russo-pakistane (Amicizia 2023); l’addestramento russo-algerino; l’addestramento congiunto Borders 2023 con la partecipazione di forze di spiegamento rapido collettivo per la regione dell'Asia centrale ed esercitazioni per le forze russe e mongole; l’addestramento congiunto delle forze russe e vietnamite. Al di fuori della Russia, le forze russe parteciperanno, secondo il ministero, all'esercitazione Indestructible Brothers 2023 delle forze di mantenimento della pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, che si terrà in Armenia.(Ala)