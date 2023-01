Senato: Pichetto, ferma condanna contro atti vandalici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo ferma condanna per il gesto dimostrativo contro il palazzo del Senato da parte di un gruppo che si definisce "ambientalista". Lo dichiara in una nota Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. “A costoro, come a coloro che imbrattano le opere d'arte in tutto il mondo nella convinzione di far passare così un messaggio a favore della difesa dell'ambiente, vorrei ricordare che il contrasto al cambiamento climatico è al centro delle preoccupazioni dei governi di tutto il mondo e che la parte maggiore del Next Generation Eu è destinata proprio alla transizione ecologica”, sottolinea Pichetto, che aggiunge: “È importante che i giovani e tutti i cittadini pongano attenzione su questi temi, ma è bene che sappiano che tutti gli atti vandalici messi in atto, anche se dimostrativi, sono inaccettabili e non saranno lasciati impuniti. La mia solidarietà va al presidente La Russa per l'attacco che ha subito questa mattina il Senato. Il ringraziamento di tutti è rivolto ai Carabinieri che sono prontamente intervenuti in difesa delle istituzioni della Repubblica”. (Rin)