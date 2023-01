Regno Unito: ministero Difesa chiede aumento fondi per contrastare "crescenti minacce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, e il capo di Stato maggiore delle forze armate, l'ammiraglio Tony Radakin, hanno chiesto al governo del Regno Unito di aumentare i finanziamenti dell'esercito britannico. Una questione definita dal quotidiano "Financial Times" più urgente oggi che in qualsiasi altro momento dalla fine della Guerra fredda. Wallace e Radakin si sono assicurati per il 2023 aiuti finanziari per ricostituire le scorte di armamenti, esaurite a causa degli aiuti militari inviati all'Ucraina, e garantito almeno altri 2,3 miliardi di sterline (circa 2,6 miliardi di euro) a sostegno di Kiev nel 2023. "La spesa per la difesa sarà protetta dall'inflazione il prossimo anno e si prevede che crescerà fino a quasi 50 miliardi di sterline" (circa 56,5 miliardi di euro), aveva detto il ministro Wallace a dicembre. Il budget attuale è di circa 46 miliardi di sterline (circa 52 miliardi di euro) all'anno, il secondo più grande dei Paesi Nato dopo gli Stati Uniti. (Rel)