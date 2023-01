Auto: Francia, nel 2022 mercato calato del 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato automobilistico francese nel 2022 ha registrato una contrazione del 7,8 per cento. Lo ha reso noto la Piattaforma automobile (Pfa), che rappresenta le principali aziende del settore. In totale sono 1,5 milioni gli esemplari messi in circolazione lo scorso anno, contro gli 1,6 milioni del 2021 e i 2,2 milioni del 2019. Sempre nel 2022, le auto totalmente elettriche hanno superato al soglia delle 200 mila unità vendute, il 25 per cento in più rispetto all'anno scorso, mentre le ibride sono calate di circa il 10 per cento, a 125.549 modelli. (Frp)