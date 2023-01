Spagna: popolari chiedono al governo di rinunciare ad accordi con indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha depositato un'iniziativa al Congresso dei deputati in cui chiede al governo di coalizione di rinunciare agli accordi con i partiti pro-indipendenza per proteggere le istituzioni spagnole. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta di una proposta non legislativa da discutere e votare alla Commissione anticorruzione. "Il governo di Pedro Sanchez sta occupando tutte le istituzioni indipendenti e questo desiderio di controllo sta causando un enorme discredito del nostro Paese al di fuori dei nostri confini, in particolare nell'Unione Europea, ed è necessario invertire la rotta", si evidenzia in un passaggio del testo. Come esempio, il Pp cita il Centro nazionale di Intelligence (Cni), rimproverando all'esecutivo il "brusco licenziamento" della ex direttrice, Paz Esteban per quelle che considera "pressioni separatiste" dopo la polemica sullo spionaggio di diversi leader indipendentisti catalani. "È chiaro che gli agenti delle Forze di sicurezza infastidiscono i sostenitori dell'indipendenza del governo proprio perché hanno il compito di contenere qualsiasi sfida allo Stato", è l'attacco del partito conservatore. (Spm)